بعد مباراة زد والمقاولون.. أكثر المباريات التي شهدت احتساب ركلات جزاء بالدوري المصري

شهدت مباراة زد ضد المقاولون العرب، رقمًا قياسيًا غائبًا في الدوري المصري منذ 24 عامًا، وذلك بعدما احتسب خلالها 5 ركلات جزاء للفريقين.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 3 – 3، واحتسب 5 ركلات جزاء للفريقين، بواقع 3 ركلات لصالح زد، وركلتين لصالح فريق المقاولون غير أن الأخير سجل ركلة وحيدة.

وتنضم مباراة زد والمقاولون لقائمة أكثر المباريات التي شهدت احتساب ركلات جزاء في تاريخ الدوري المصري منذ انطلاق المسابقة عام 1948.

اقرأ أيضًا – كولر يحسم موقفه من إعارة نجم الاهلي إلى سموحة

الزمالك × القناة

مباراة الزمالك والقناة عام 1999 التي أدارها الحكم الدولي السابق جمال الغندور، شهدت احتساب أكبر عدد من ركلات الجزاء بـ 5 ركلات.

واحتسب الغندور 4 ركلات جزاء لصالح الزمالك أخفق في واحدة، وسجل 3 آخرين، بينما احتسب ركلة جزاء وحيدة لصالح فريق القناة وانتهت بفوز الأبيض 4-1.

الزمالك × المصري

شهدت مباراة الزمالك ضد المصري في الجولة 24 من بطولة الدوري المصري عام 2021 احتساب 4 ركلات جزاء للفريقين وهي من المباريات الأكثر احتسابا لركلات الجزاء بالمسابقة.

المصري × أسوان

من المباريات التي شهدت احتساب ركلات جزاء أيضًا في الدوري، مباراة المصري وأسوان وشهدت احتساب 4 ركلات جزاء عام 2020، 3 للفريق البورسعيدي وواحدة لصالح زهرة الجنوب.