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5 ركلات جزاء.. مباراة زد والمقاولون تعادل رقما قياسيا غائبا منذ 24 سنة

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شهدت مباراة زد ضد المقاولون العرب، رقمًا قياسيًا غائبًا في منذ 24 عامًا، وذلك بعدما احتسب خلالها 5 ركلات جزاء للفريقين.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 3 – 3، واحتسب 5 ركلات جزاء للفريقين، بواقع 3 ركلات لصالح زد، وركلتين لصالح فريق المقاولون غير أن الأخير سجل ركلة وحيدة.

وتعد هذه ثاني أكثر مباراة في تاريخ الدوري المصري تشهد 5 ركلات جزاء  بعد مباراة الزمالك والقناة عام 1999 والتي فاز بها الفارس الأبيض بنتيجة 4 – 1.

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مباراة الزمالك والمقاولون العرب عام 1999 أدارها الحكم الدولي السابق جمال الغندور، وكان يقود الفريق الأبيض فنيًا المدرب حلمي طولان نجم القلعة البيضاء السابق.

واحتسب الغندور 4 ركلات جزاء لصالح الزمالك أخفق في واحدة عن طريق هيثم فاروق، وسجل 3 آخرين، بينما احتسب ركلة جزاء وحيدة لصالح فريق القناة.

وتعد مباراتي الزمالك والقناة عام 1999، ومباراة زد ضد المقاولون العرب هما أكثر مباراتين شهدت احتساب ركلات جزاء في تاريخ بطولة الدوري المصري حتى الآن

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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