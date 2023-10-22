لماذا نقلت قناة الحياة مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر بالدوري المصري؟

تذيع قناة الحياة مباراة فريقي بيراميدز ومودرن فيوتشر، المقامة حاليًا ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2023 – 2024.

وانطلقت مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر، في تمام السابعة مساءًا، ولكنها تذاع عبر قناة الحياة، وليس قناة أون تايم سبورتس المالكة لحقوق بث مباريات الدوري المصري.

إذاعة مباراة فيوتشر مع بيراميدز على قناة الحياة أثار التساؤلات حول سبب عدم إذاعة المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس رغم أنها تمتلك حقوق بث مباريات الدوري.

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وأعلنت قنوات أون تايم سبورتس في وقت سابق عدم إذاعة مباراة بيراميدز وفيوتشر، على الهواء مباشرة ونقلها لقناة الحياة، بسبب ضغط المباريات التي ستبدأ في نفس التوقيت بعد حصولها على مباريات الدوري الأفريقي.

وتذيع قناة أون تايم سبورتس حاليًا مباراة الترجي ضد مازيمبي الكونغولي في ربع نهائي الدوري الأفريقي على on time sports 1، بينما تذيع قناة on time sports 2 مباراة الإسماعيلي وفاركو في الدوري المصري.

وبناءًا عليه قررت قنوات أون تايم سبورتس نقل مباراة بيراميدز وفيوتشر لقناة الحياة، على أن يتم إذاعة المباراة مسجلة على شاشتها فيما بعد.

الجدير بالذكر أن قناة الحياة تتواجد ضمن مجموعة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مثل قناة أون تايم سبورتس وباق القنوات الوطنية.

ويحتل فريق مودرن فيوتشر في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يحل فريق بيراميدز في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.