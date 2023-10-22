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"وجبة برجر".. سبب احتمال تعرض جرينوود لاعب خيتافي للعقوبة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
توقف ماسون جرينوود، لاعب خيتافي الإسباني المعار من مانشستر يونايتد، أمس، أمام "برجر كنج" للمأكولات السريعة في مدريد، عقب انتهاء تدريب الفريق.
عرضت صحيفة "the sun" صور اللاعب ووالده وهما يستحوذان على وجبة سريعة، رغم أن المدرب الجديد لخيتافي، خوسيه بوردالاس منع اللاعبين من تناول الوجبات السريعة.
وفقا لـ "the sun"، يقيس مدرب خيتافي أوزان اللاعبين كل يوم، ويفرض عقوبة على من يزيد وزنه عن الحد المسموح به، هكذا يصبح جرينوود معرض للعقوبة.
يذكر أن جرينوود انتقل إلى خيتافي على سبيل الإعارة، عقب إسقاط تهمة الاغتصاب الموجهة إليه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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