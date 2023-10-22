"اللاعيبة فرحانة".. حازم إمام يعلق على تولي حسين لبيب رئاسة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - علق حازم إمام نجم الزمالك السابق، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على تولي مجلس إدارة جديد للنادي الأبيض بقيادة حسين لبيب.

قال حازم إمام في برنامج إذاعي: مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد بقيادة حسين لبيب ينتظره مهمات صعبة للغاية خاصًة على مستوي كرة القدم، والأبيض يحتاج الفترة الحالية للاستقرار على مستوي هذه الأصعدة.

وأوضح:"نجاح القائمة بالكامل يساعد بشكل كبير على التجانس والاستقرار للنجاح الفترة المقبلة، التي ينتظر منها الجميع عودة النادي لسابق عهده".

أكمل: "لاعبو الفريق قدموا مباراة كبيرة أمام سموحة أمس ضمن مباريات الدوري، تحس أنهم فرحانين بنجاح المجلس الجديد، لأنهم يعلموا أن الفترة المقبلة ستشهد استقرار كبير".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استطاع الفوز على سموحة أمس السبت ضمن مباريات الدوري بخماسية مقابل هدف.