فانتازي.. انخفاض سعر ماركوس راشفورد اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انخفض اليوم الأحد سعر نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ونستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 22 أكتوبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

كونستانتينوس تسيميكاس (ليفربول) 4.5 مليون جنيه إسترليني.

لاعبون انخفضت أسعارهم

لياندرو تروسارد (أرسنال) 6.5 مليون جنيه إسترليني.

أريانيت موريتش (بيرنلي) 4.3 مليون جنيه إسترليني.

ناثان باترسون (إيفرتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني.

هاري ويلسون (فولهام) 5.3 مليون جنيه إسترليني.

أندرو روبرتسون (ليفربول) 6.5 مليون جنيه إسترليني.

ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) 8.7 مليون جنيه إسترليني.