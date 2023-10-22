جوارديولا يوافق على رحيل لاعب خط الوسط وبايرن ميونخ يراقب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

أعطي جوارديولا موافقته لإدارة مانشستر سيتي من أجل رحيل اللاعب الإنجليزي كالفين فيليبس في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. بحسب صحيفة "ديلي ستار".

وتحدث بيب مع فيليبس من أجل مناقشة مسألة رحيله، ووافق المدرب الإسباني وسمح له بتلقي العروض والتفاوض للرحيل والحصول على مزيد من دقائق المشاركة.

وقررت مجلس إدارة السيتي الاستماع إلى عروض كل من، نيوكاسل ووست هام والعملاق الألماني بايرن ميونيخ، من أجل تحديد أفضل صفقة للاعب وللنادي أيضا.

واعترف فيليبس، البالغ من العمر 27 عامًا، أثناء وجوده مع منتخب إنجلترا هذا الشهر بأنه يائس للحصول على المزيد من الوقت على مستوى النادي وقد يضطر إلى ترك مانشستر من أجل المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة أمم أوروبا الصيف المقبل.

وانضم كالفين فيليبس إلى مانشستر سيتي في موسم 2022/23 قادما من ليدز، في صفقة بلغت قيمتها 49 مليون يورو.