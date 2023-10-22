رسميا.. الأولمبية تعتمد مجلس إدارة الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب (مستندات)

محمد اسماعيل - القاهرة - اعتمدت مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب بشكل رسمي، تشكيل مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب.

وأوضحت اللجنة الأولمبية في الخطاب النهائي أنه بمراجعة الأوراق طبقاً لاختصاص اللجنة الأولمبية المصرية تطبيقاً للمواثيق والمعايير الدولية تبين أن الجمعية العمومية لنادي الزمالك محافظة الجيزة ، انعقدت بتاريخ 20/ 10 / 2023 تحت إشراف قضائي وحيث أكتمل النصاب القانونى لصحة الاجتماع بحضور عدد (22704) عضواً من إجمالى عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية العادية البالغ عددهم (104379) عضواً .

وأشار إلى أن اللجنة المشرفة بإجراء الانتحابات على مناصب مجلس الإدارة قامت ابعد ، وفرز ، وتجميع الأصوات ، وترتيب الحاصلين علي اعلي الأصوات للمرشحين علي مناصب مجلس الإدارة و تم إعلان فوز المرشحين الحاصلين علي أعلي الأصوات لكل منصب من مناصب مجلس الإدارة .

وانتهت اللجنة الأولمبية المصرية إلى أنه لا مانع قانونآ من إعتماد النتيجة النهائية لإعتماد الجمعية العمومية لفوز السادة المرشحين لمناصب مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية محافظة الجيزة ، بالإنتخاب ، للدورة 2023 / 2027 بناءً علي قرار الجمعية العمومية ، وإعتماد اللجنة القضائية المشرفة علي إنتخابات النادي ليصبح علي النحو التالي :ـ

1ـ حسين أحمد لبيب عمر رئيس مجلس الإدارة 15229 صوت

2ـ هشام نصر سليمان أحمد نائب رئيس مجلس الإدارة 9480 صوت

3- حسام الدين المندوه توفيق الخواجة أمين الصندوق 12431 صوت

4-أحمد سليمان عفيفى عباس عضو مجلس الإدارة 15433 صوت

5- هاني نبيه عزيز برزي عضو مجلس الإدارة 12328 صوت

6- هانى شكرى نجيب جرجس عضو مجلس الإدارة 12011 صوت

7- عمرو على أدهم ابراهيم أدهم عضو مجلس الإدارة 10772 صوت

8- محمد طارق حسن عبد الغني عضو مجلس الإدارة 10744 صوت

9- حسين سيد عبد الحميد عفيفى عضو مجلس الإدارة 10628 صوت

10- نيرة مصطفى نصر جاد الله عضو مجلس الإدارة شباب 14202 صوت

11- أحمد خالد سعيد حسنين عضو مجلس الإدارة شباب 13617 صوت

12- رامى ابراهيم محمد نصوحي عضو مجلس الإدارة شباب 11039 صوت