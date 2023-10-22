في مبارة مثيرة.. تعادل بين زد والمقاولون 3/3 في الدوري المصري



محمد اسماعيل - القاهرة - تعادل الفريق الأول لنادي زد، والمقاولون العرب بثلاثة أهداف لكل فريق، خلال المباراة التي اقيمت بينهما اليوم في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت المباراة مثيرة للغاية في أحداثها، حيث سيطر المقاولون العرب ونجح في التقدم خلال الشوط الأول وعاد زد في الشوط الثاني وضغط هجوميا.

تقدم المقاولون بالهدف الأول جوزيف يوشايا في الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء، وأضاف محمد سالم الهدف الثاني في الدقيق 17، وعاد شادي حسين وقلص النتيجة لفريق زد في الدقيقة 40 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني استمرت الإثارة، ونجح فريق زد في تعديل النتيجة عن طريق مصطفى زيكو من ركلة جزاء في الدقيقة 81، ثم تقدم بالهدف الثالث عن طريق رأفت خليل في الدقيقة 90، قبل أن يدرك أحمد فوزي هدف التعادل المقاولون في الدقيقة 97.