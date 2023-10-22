التشكيل الرسمي لمباراة بيراميدز وفيوتشر في الدوري المصري



محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدي. الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة فيوتشر في بطولة الدوري، التي ستقام في السابعة من مساء اليوم على استاد القاهرة في إطار الجولة الرابعة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - مهند لاشين

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - سيف جعفر - محمد حمدي - يوسف أسامة نبيه - محمود أوكا - دودو الجباس - فخري لاكاي.

تشكيل فريق فيوتشر

وفي المقابل أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز بالدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: عمر كمال ، خالد رضا ، محمد عبد السلام ، باسم علي

وسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو ، ناصر ماهر ، محمد فاروق ، عبد الكبير الوادي

هجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمود حمدي ، محمد ربيعة ، محمد نصير ، علي زعزع ، محمود شعبان ، عمر السعيد ، محمد صادق ، كيجالي درامي ، اموراني حساني