شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد يتوج ببطولة جراسهوبر للاسكواش بعد الفوز على بطل ويلز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج البطل المصرى كريم عبد الجواد ببطولة كأس جراسهوبر للاسكواش، التى استضافتها زيورخ السويسرية خلال الفترة بين 17 إلى 22 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تقدر بـ110 آلاف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفاز كريم عبد الجواد فى الدور النهائى على الويلزى جويل مكين بنتيجة 3-1، فى مباراة استغرقت 65 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 9-11, 11-8, 11-6.

يذكر أن البطلة المصرية نور الشربينى المصنفة الأولى عالمياً للسيدات، كانت قد توجت بلقب ذات البطولة، وفازت نور الشربينى فى مباراة الدور النهائى على مواطنتها هانيا الحمامى المصنفة الثالثة بنتيجة 3-0، فى مباراة استغرقت 63 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-7, 11-9.

ويحمل الثنائى المصرى، نور الشربينى والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، ومصطفى عسل لاعب الأهلى والمصنف الثالث عالمياً للرجال، لقب النسخة الماضية من بطولة كأس جراسهوبر.