شكرا لقرائتكم خبر عن عماد البنانى لليوم السابع: مجلس حسين لبيب يتسلم إدارة الزمالك خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عماد البنانى، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أن مجلس الإدارة الجديد برئاسة حسين لبيب سيتسلم مقاليد حكم القلعة البيضاء خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وأضاف البنانى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مجلس الزمالك الجديد سيتسلم النادى غدًا الاثنين أو بعد غد الثلاثاء، وفقًا للموعد الذى سيتم الاتفاق عليه من قبل اللجنة وأعضاء المجلس الجديد، ليكون موعدًا ملائم للطرفين.

وأصبح من حق مجلس إدارة الزمالك الجديد أن يتسلم مهام عمله بالنادى، بعدما اعتمدت اللجنة الأولمبية نتيجة الانتخابات، التى أقيمت الجمعة الماضى، وكشف مصدر مسئول باللجنة الأولمبية أن الاعتماد جاء عقب فحص الأوراق من قبل الشئون القانونية.

وفازت قائمة حسين لبيب فى انتخابات الزمالك التي أقيمت الجمعة، ليصبح مجلس الإدارة مكوناً من، حسين لبيب رئيسًا لمجلس الإدارة، وهشام نصر نائبًا، وحسام المندوه أمينًا للصندوق.

كما ضمت العضوية فوق السن كلاً من.. أحمد سليمان، وهانى برزى، وهانى شكرى، وعمرو أدهم، ومحمد طارق، وحسين السيد، وعضوية تحت السن كلاً من.. نيرة الأحمر، وأحمد خالد، ورامى نصوحى.

وشهدت الانتخابات التي أقيمت الجمعة، حضور 22704 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية، و جاءت إجمالي الأصوات الصحيحة 18966، فيما جاء إجمالي الأصوات الباطلة 3736.