شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة بيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز فى الدوري، وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: عمر كمال ، خالد رضا، محمد عبد السلام ، باسم علي

وسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو ، ناصر ماهر ، محمد فاروق ، عبد الكبير الوادي

هجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمود حمدي ، محمد ربيعة ، محمد نصير ، علي زعزع ، محمود شعبان ، عمر السعيد ، محمد صادق ، كيجالي درامي ، اموراني حساني

ويستضيف بعد قليل وفي تمام السابعة مساءً، فريق مودرن فيوتشر، نظيره فريق بيراميدز، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2023 - 2024.