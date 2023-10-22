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تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة بيراميدز فى الدوري

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القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز فى الدوري، وجاء التشكيل على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: محمود جنش 

 

دفاع: عمر كمال ، خالد رضا، محمد عبد السلام ، باسم علي

 

وسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو ، ناصر ماهر ، محمد فاروق ، عبد الكبير الوادي 

 

هجوم: مروان محسن 

 

ويجلس على مقاعد البدلاء:

 

محمود حمدي ، محمد ربيعة ،  محمد نصير ، علي زعزع ، محمود شعبان ، عمر السعيد ، محمد صادق ، كيجالي درامي ، اموراني حساني

 

ويستضيف بعد قليل وفي تمام السابعة مساءً، فريق مودرن فيوتشر، نظيره فريق بيراميدز، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الممتاز 2023 - 2024.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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