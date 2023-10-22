شكرا لقرائتكم خبر عن فيستون ماييلى يقود هجوم بيراميدز فى مواجهة مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيل مباراة مودرن فيوتشر فى بطولة الدوري، والتى تجمع الفريقين فى السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة، فى إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - مهند لاشين

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد بدلاء بيراميدز: شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - سيف جعفر - محمد حمدي - يوسف أسامة نبيه - محمود أوكا - دودو الجباس - فخري لاكاي.