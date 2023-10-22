شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتعادل مع أسوان 1/1 فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق حرس الحدود مع أسوان بهدف لمثله فى المباراة التي جمعتهما باستاد حرس الحدود، فى افتتاح الجولة الخامسة من دورى المحترفين 2023/ 2024.

ونجح بلال جمال فى تسجيل الهدف الأول فريق أسوان بالدقيقة 56، وتصدى مسعد عوض حارس مرمى أسوان لركة جزاء، قبل أن يتعادل حامد الجابرى لفريق أسوان في الدقيقة 79 من تسديدة قوية.

بهذه النتيجة تقاسم فريقا حرس الحدود وأسوان نقاط المباراة، ورفع حرس الحدود رصيده إلى النقطة 9 في المركز الرابع، بينما رفع اسوان رصيده إلى النقطة 4 في المركز السابع عشر.

جاء تشكيل أسوان لمواجهة غزل المحلة كالتالى..

حراسة المرمى: مسعد عوض

الدفاع: أحمد بلية، صابر الشيمى، أحمد كاستيلو، على فتحى

الوسط: مروان عباس، بلال جمال، عنانى، محمود لوكس، حسام عرفات

الهجوم: عمر سعودى