شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يتعادل مع زد 3/3 فى مواجهة مثيرة بالدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق المقاولون العرب مع زد بنتيجة 3/3 فى المواجهة التى جمعتهما منذ قليل باستاد الجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

وسجل لفريق المقاولون العرب كل من الأوغندى جوزيف أوتشايا من ضربة جزاء في الدقيقة 5، ومحمد سالم فى الدقيقة 17 و أحمد فوزى فى الدقيقة 101، بينما سجل لفريق زد من علامة الجزاء لثلاث لاعبين هم شادى حسين الدقيقة 45+1 من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول ومحمود صابر فى الدقيقة 90 ورأفت خليل الدقيقة 96.

وبهذه النتيجة يحتل فريق المقاولون العرب المركز الخامس عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد نقطتين، بينما يحتل فريق زد المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

وخاض فريق المقاولون العرب بقيادة شوقى غريب المباراة بتشكيل كالتالي:

محمود أبو السعود في حراسة المرمى، عماد الدين بوبكر، أحمد الشيمي، أمير عابد، أمادو انياص، محمد سالم، محمد مجلي، أحمد علاء، فاروقا نور الدين، جوزيف أوشايا، عمار حمدي.

بينما جاء تشكيل فريق زد بقيادة مجدي عبد العاطي يضم كل من :

علي لطفي في حراسة المرمى، محمد أشرف، محمد سمير، مصطفى العش، علي لا لا، بيتر، عبد الله مجدي، مصطفى ميسي، محمود صابر، شادي حسين ومصطفى زيكو.