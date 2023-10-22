شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ركلات جزاء.. مباراة زد والمقاولون تعادل رقما قياسيا غائبا منذ 24 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة زد والمقاولون العرب رقمًا قياسيًا هذا الموسم في احتساب ركلات الجزاء بالدورى، باحتساب 5 ركلات وهي أكثر مباراة يحتسب فيها ضربات جزاء هذا الموسم، وليست أكثر مباراة عبر تاريخ الدورى.

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تعادلًا مثيرًا من زد إف سي 3- 3، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل لأخضر، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

الخليج 365 يرصد أكثر المباريات التي شهدت احتساب ركلات الجزاء وهي كالتالي

الرقم القياسي في احتساب ركلات الجزاء في مباراة واحدة، خاص بلقاء الزمالك والقناة، وكان ذلك في الأول من ديسمبر عام 1999، حيث سجل الحكم الدولي السابق جمال الغندور، اسمه في سجل الأرقام القياسية، بعدما احتسب 5 ركلات جزاء في مباراة واحدة كانت بين الزمالك والقناة، وهو رقم قياسي لأكبر عدد من الركلات التي يحتسبها أي حكم في مباراة واحدة في الدوري المصري منذ بدايته عام 1948، ونال الزمالك النصيب الأكبر منها، واحتسبت له أربع ركلات، أخفق فى واحدة منها عن طريق هيثم فاروق وسجل ثلاث.

في موسم 2021 انتهت مباراة الزمالك والمصري بفوز الزمالك 3/2 ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدورى، والتي شهدت تسجيل خمسة أهداف واحتساب أربعة ركلات جزاء.

أما المصري في موسم ٢٠٢٠ كان طرفا في مباراة يحتسب فيها 4 ضربات جزاء، حيث شهدت مباراته مع أسوان احتساب نفس العدد من ركلات الجزاء، ؛ وقتها حصل المصري على 3 ركلات جزاء نفذت اثنتان منها بنجاح مقابل ركلة ناجحة لأسوان.