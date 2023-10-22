شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة فراعنة اليد استعدادا لوديتىّ ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر لكرة اليد للدخول مساء اليوم فى معسكر القاهرة بالمركز الأولمبى استعدادا للسفر إلى ألمانيا لخوض وديتين مع الماكينات يومى 3 و5 نوفمبر المقبل.

وتضم القائمة كلا من: كريم هنداوى و عبد الرحمن طه ويوسف ناجي ومحمد سامي و أحمد هشام سيسا ومازن رضا وبلال مسعود و عبد الرحمن فيصل ومحمد مجدي وهشام صلاح ومروان حاتم وأحمد خيري وعمر الفولي وأحمد سامح و محسن رمضان ومحمد لاشين و عبد الله إمام و أكرم يسري وعمر خالد كاستيللو و إبراهيم المصري و خالد وليد وأحمد عادل وياسر سيف ومحمود تغيان، وذلك بدون المحترفين فى الدوريات الأوروبية .

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد تعيين عاصم السعدنى رئيس مسابقات المحترفين مديرا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يناير المقبل، بينما يرأس محمد الأمين رئيس الاتحاد ، اللجنة العليا المنظمة للبطولة.

ويشارك منتخب مصر لكرة اليد فى بطولة الدورى الذهبى، المحدد لها الفترة من 3 حتى 8 يناير المقبل بالدنمارك، فى إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويخوض منتخب مصر لرجال اليد فى هذه البطولة 3 مواجهات مع منتخبات الدنمارك والنرويج وهولندا.