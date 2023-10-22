شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم مواعيد مباريات الجولة السادسة بدورى المحترفين لمدة 90 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أرسلت لجنة المسابقات بدورى المحترفين خطابا لكل الأندية بتقديم موعد مباريات الأسبوع السادس من منافسات دورى المحترفين لمدة 90 دقيقة، لتقام المباريات فى الثانية والنصف ظهرا بدلا من 4 عصرا.
ويبدأ الأسبوع السادس يوم الأحد 29 أكتوبر الجارى بمواجهة أسوان مع غزل المحلة على استاد أسوان الدولى في الثانية والنصف ظهرا بدلا من 4 عصرا.
كما قررت لجنة المسابقات أن تكون مباريات الأسبوع السادس من دورى المحترفين بدون حضور جماهيرى، وأبلغت كل الأندية بهذه التعديلات.موعد مباريات الجولة السادسة من دورى المحترفين..
الأحد 29 /10
أسوان مع غزل المحلة
الاثنين
مكادى مع الاتصالات
بترول أسيوط مع جمهورية شبين
مصر المقاصة مع النجوم
الثلاثاء 31/ 10
وادى دجلة مع النصر للتعدين
راية مع بتروجت
طنطا مع بروكسى
القناة مع حرس الحدود
أبو قير للأسمدة مع السكة الحديد
لافيينا مع دكرنس
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