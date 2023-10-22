شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم مواعيد مباريات الجولة السادسة بدورى المحترفين لمدة 90 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت لجنة المسابقات بدورى المحترفين خطابا لكل الأندية بتقديم موعد مباريات الأسبوع السادس من منافسات دورى المحترفين لمدة 90 دقيقة، لتقام المباريات فى الثانية والنصف ظهرا بدلا من 4 عصرا.

ويبدأ الأسبوع السادس يوم الأحد 29 أكتوبر الجارى بمواجهة أسوان مع غزل المحلة على استاد أسوان الدولى في الثانية والنصف ظهرا بدلا من 4 عصرا.

كما قررت لجنة المسابقات أن تكون مباريات الأسبوع السادس من دورى المحترفين بدون حضور جماهيرى، وأبلغت كل الأندية بهذه التعديلات.

موعد مباريات الجولة السادسة من دورى المحترفين..

الأحد 29 /10

أسوان مع غزل المحلة

الاثنين

مكادى مع الاتصالات

بترول أسيوط مع جمهورية شبين

مصر المقاصة مع النجوم

الثلاثاء 31/ 10

وادى دجلة مع النصر للتعدين

راية مع بتروجت

طنطا مع بروكسى

القناة مع حرس الحدود

أبو قير للأسمدة مع السكة الحديد

لافيينا مع دكرنس