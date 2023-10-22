شكرا لقرائتكم خبر عن أون تايم سبورتس تعلن إذاعة مباراة مودرن فيوتشر وبيراميدز على قناة الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصفحة الرسمية لقناة أون تايم سبورتس إذاعة مباراة مودرن فيوتشر وبيراميدز، على شاشة الحياة، نظرًا لإذاعة أون تايم سبورتس 1 مباراة مازيمبى والرجاء فى ربع نهائي الدوري الأفريقي، وإذاعة أون تايم سبورتس 2 مباراة الإسماعيلى وفاركو.

ويضم تشكيل مودرن فيوتشر كلاً من: حراسة المرمى: محمود جنش، دفاع: عمر كمال ، خالد رضا، محمد عبد السلام ، باسم علي، وسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو ، ناصر ماهر ، محمد فاروق ، عبد الكبير الوادي، هجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي ، محمد ربيعة ، محمد نصير ، علي زعزع ، محمود شعبان ، عمر السعيد ، محمد صادق ، كيجالي درامي ، اموراني حساني.

فيما يضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي، خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - مهند لاشين، خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء بيراميدز: شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - سيف جعفر - محمد حمدي - يوسف أسامة نبيه - محمود أوكا - دودو الجباس - فخري لاكاي.