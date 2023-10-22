شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يصرف مكافأة إجادة لفريق 2003 بعد الفوز على الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، بصرف مكافأة إجادة لفريق غزل المحلة مواليد 2003 بقيادة عزيز نبيل بعد فوزهم المستحق على نظيرهم فى النـادي الأهلي بهدف نظيف أحرزه مهاجم الفريـق أحمد الأشـرم.

وأشـاد وليد خليل بالمستوى الفني الذي وصلت إليه فرق القطاع، خاصة بعد النتائج المميـزة التي تحققها الفرق في الفترة الأخيـرة، مؤكداً أن مجلس الإدارة يولي أهتماماً كبيراً بفرق القطاع وإعادته كما كان مركزًا لتصدير المواهب المميزة للفريق الأول والمنتخبات الوطنية.

في سياق مختلف، يتصدر فريق لافيينا ، بقيادة أحمد عيد عبد الملك، جدول ترتيب دورى المحترفين برصيد 10 نقاط، متفوقاً على غزل المحلة صاحب نفس الرصيد بفارق الأهداف، بعد مرور 4 أسابيع من انطلاق المسابقة التي ستكون من دور واحد.