شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يقرر عدم المشاركة ببعثة رسمية فى بطولة إنجلترا الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للاسكواش، برئاسة عاصم خليفة، عدم المشاركة ببعثة رسمية فى بطولة إنجلترا الدولية للناشئين والناشئات 2024.

وأصدر اتحاد الاسكواش بيانا جاء كالتالي: نظرا لظروف تدبير العملات الأجنبية، فقد قرر الاتحاد المصري للاسكواش عدم المشاركة ببعثة رسمية فى بطولة إنجلترا الدولية للناشئين والناشئات 2024.

لذا نرجو من جميع اللاعبين واللاعبات الراغبين في المشاركة في البطولة على نفقتهم الخاصة إرسال رغبتكم في المشاركة في البطولة على البريد الالكتروني الخاص بالاتحاد ،[email protected] مرفقاً بصورة جواز السفر ورقم ESID وذلك في موعد أقصاه يوم الجمعة الموافق 10/11/2023.

وسيتم إرسال الأسماء من خلال الاتحاد في موعد إغلاق البطولة ،بعد انتهاء فعاليات بطولتي وادي دجلة والشمس ، بواقع عدد (5) لاعبين / لاعبات في كل مرحلة سنية طبقا للرانك كما هو متبع كل عام ، علماً بأنه سيتم إقامة تدريبات مجمعة لجميع اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة المذكورة.