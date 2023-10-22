شكرا لقرائتكم خبر عن الحصن يعزز مركزه الثالث في دوري «الأولى» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

كسب دبا الحصن «ديربي الشارقة» بالفوز على مضيفه الحمرية بهدف وحيد أحرزه البرازيلي جيلمار داسيلفا، في الدقيقة 74 من عمر الشوط الثاني، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، على ملعب الحمرية في ختام الأسبوع السادس لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وبهذا الفوز يواصل الفريق الحصناوي زحفه نحو المقدمة رافعاً رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث، فيما بقي الحمرية عند نقاطه الـ6 السابقة، وشهدت المباراة حالة طرد كانت من نصيب اللاعب عبدالله حسن من الحمرية.

وعلى ملعب التعاون أوقف الذيد صحوة أصحاب الأرض بالفوز 3-1، سجل للفائز لامار أونيل في الدقيقة 42، وفكرسلون في الدقيقة 56، ومحمد فكري في الدقيقة 76، فيما أحرز حسام لطفي هدف التعاون الوحيد، ليرفع الذيد رصيده إلى 7 نقاط.

وعلى ملعبه تغلب الجزيرة الحمراء على مسافي 2- صفر، أحرزهما بريان ودانيلو على مدار شوطي المباراة، ليقفز الجزيرة الحمراء برصيده إلى 8 نقاط.

وعلى ملعب مدينة دبي الرياضية، نصب يونايتد السيرك بالفوز على سيتي 6-2، وسجل ليونايتد لويس مارسيلو هدفين، وهدف لكل من أبوبكر كاراموكو وبابي باكاري وعلي إبراهيم، ولوتشيانو بالخطأ في مرمى فريقه، «نيران صديقة»، فيما أحرز بنامين وأكبر هدفي سيتي، وبهذا الفوز يواصل الوافد الجديد تألقه رافعاً رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع.

وعلى ملعب شباب الأهلي فاز جلف يونايتد على الرمس 2-1، سجل للفائز جواو سانتوس وراشد حسن فيما أحرز اللاعب هاتس هدف الرمس.