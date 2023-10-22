شكرا لقرائتكم خبر عن بخسارة ثقيلة.. أياكس في منطقة هبوط الدوري الهولندي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى فريق أياكس أمستردام، الأحد، خسارة ثقيلة بنتيجة 4-3 أمام أوتريخت، في الجولة التاسعة لبطولة الدوري الهولندي.

وسجل أهداف أوتريخت كل من ريان فلامنجو، ومايك فان دير هورن، ويانس تورنسترا وأوسكار لويجي فراولو، فيما جاء أهداف أياكس الثلاثة من كريستيان هيلنسون وستيفن بيرجوين.

وزادت الهزيمة من أزمات أياكس، البطل التاريخي للدوري الهولندي، بعد تلقي 4 هزائم وتعادلين خلال 7 مباريات، مما ألقى به في المركز قبل الأخير، مؤقتاً، في جدول ترتيب البطولة.

وقال موريس ستاين مدرب أياكس عقب الهزيمة، إنه لا يشعر بالضغط أو الخطورة على مستقبله داخل النادي، مصرحاً «سأتابع الكفاح لتغيير الأمور داخل هذا النادي. أشعر بالدعم وأعتقد أنني سأبقى كمدير فني للفريق».

وتابع: «عندما أدخل مقر النادي، أستطيع أن أشعر بالدعم من الإدارة واللاعبين والمدربين العاملين معي».

وتوقف رصيد أياكس عند 5 نقاط في المركز السابع عشر، مع وجود مباراتين مؤجلتين له، بفارق نقطة واحدة عن إف سي فولندام، صاحب المركز الأخير، وبفارق 22 نقطة عن غريمه التقليدي أيندهوفن، متصدر الترتيب.