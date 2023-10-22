شكرا لقرائتكم خبر عن «سلّة خورفكان للمعاقين» تغادر إلى معسكر تايلاند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

غادرت بعثة فريق كرة السلة على الكراسي المتحركة بنادي خورفكان للمعاقين، إلى تايلاند، لإقامة معسكر تدريبي، يتخلله عدد من المباريات الودية.

وأكد الدكتور عبد الرزاق بني رشيد رئيس مجلس إدارة خورفكان للمعاقين، أن النادي يضع نصب عينيه مشاركة أكبر عدد من اللاعبين في المعسكرات الخارجية، وتمثيل الدولة في الألعاب المختلفة، وعكس التطور الكبير في مجال رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، مشدداً على ضرورة تهيئة الأجواء والاستفادة المثلى من المعسكرات الخارجية لتحقيق نتائج جيدة تليق بدور النادي على الصعيدين المحلي والدولي، كما أكد أن المعسكرات الخارجية مفيدة في مرحلة إعداد للفريق لاستحقاقات الموسم.

وأكد لؤي علاي نائب الرئيس أن إدارة النادي تحرص على إيفاد الفرق الرياضية إلى المشاركة في معسكرات خارجية والاشتراك في بطولات دولية قوية ليتسنى الوقوف على مستوى اللاعبين، ومدى تحقيق البرامج التدريبية لأهدافها، مع توفير المستلزمات الرياضية الحديثة لمواكبة التطور المذهل في رياضة المعاقين على المستوى الدولي.