شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي بطلاً لكأس الجري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة بمدينة خورفكان، فريق شباب الأهلي للرجال لألعاب القوى بلقب كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجري للفردي والفرقي للموسم الحالي 2023-2024، الذي أقيم على شاطئ كلباء، وحقق اللقب لـ«الفرسان» ياسر الشعشوعي الذي حل في المركز الأول في الفردي، وجاء كل من مبارك المراشدة في المركز الثالث وصالح السويدي رابعاً.

وقال الدكتور ماجد سلطان بن سليمان المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي: «تفوق شباب الأهلي ليس غريباً على أبناء النادي المعتاد على اعتلاء منصة التتويج، وكل الشكر للاعبين وجهازهم الإداري والفني على جهودهم التي أثمرت تتويج النادي بلقب البطولة الغالية».

وأضاف: «الألقاب لم تعد غريبة على النادي الذي يألفها على مستوى كل الألعاب فردية كانت أم جماعية، لأنه قلعة للتميز تعمل برؤية واستراتيجية تنشد الرقم 1 دائماً في كل المشاركات التي تخوضها فرق النادي في ألعاب القوى وغيرها من الألعاب الرياضية».