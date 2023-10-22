شكرا لقرائتكم خبر عن خالد المدفع عضواً في الاتحاد الدولي للرياضات البحرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز خالد جاسم المدفع نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، بعضوية الاتحاد الدولي للرياضات البحرية UIM ليكون ضمن أعضاء مجلس ادارة الاتحاد الجديد للفترة من 2023-2027، عقب عملية التصويت التي أجريت خلال الجمعية العمومية التي عقدت في العاصمة الهولندية أمستردام.

وأعرب خالد المدفع عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يعكس الثقة العالمية التي وصلت إليها دولة الإمارات، بفضل ما تحظى به الرياضة بمختلف مجالاتها من رعاية واهتمام ودعم كبير من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو حكام الإمارات، مشيداً في الوقت ذاته بالدعم الكبير واللامحدود من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للرياضات البحرية.

كما تقدم بالشكر للاتحاد الإماراتي للرياضات البحرية ممثلاً في الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، والأعضاء الذين يبذلون جهوداً كبيرة في تطوير الرياضات البحرية على المستوى العربي والدولي.

وأكد المدفع أن دولة الإمارات تمضي قدماً في أداء رسالتها وبرامجها التي تقدمها من خلال استراتيجيات واضحة لاستحداث خطط جديدة وقوية للارتقاء بالرياضات البحرية على المستوى العالمي.