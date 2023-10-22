شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو الاثنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجري الاثنين قرعة بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو بصالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وتنطلق المنافسات غداً الثلاثاء تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، ضمن البطولات العالمية الثلاث التي ينظمها اتحاد الجودو، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وإشراف الاتحاد الدولي، من 24 أكتوبر/تشرين الأول الحالي إلى 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة 467 لاعباً ولاعبة يمثلون 81 دولة، وتقام تصفيات الدور التمهيدي خلال الفترة الصباحية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، والأدوار النهائية ومراسم التتويج خلال الفترة المسائية.

ورصدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة 155 ألف يورو للفائزين حسب لائحة الاتحاد الدولي، وتوزع فيها 56 ميدالية ملونة، منها 14 ميدالية ذهبية للفائزين والفائزات الأوائل.

وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مؤكداً أن نسخة هذا العام لها خصوصية لدى أسرة الجودو في العالم، بعد اقتراب مرحلة التأهل لأولمبياد باريس 2024، وأكد أن مشاركة جودو الإمارات هذه المرة تختلف عن البطولات الماضية؛ حيث حرص الاتحاد على منح الفرصة لعدد من لاعبي منتخب الشباب الصاعد في بطولة الجودو وبطولة الكاتا، لإعدادهم للاستحقاقات الإقليمية المقبلة، موضحاً أن البطولة مناسبة جيدة للاستفادة من المستويات الفنية المتقدمة عالمياً، بعد تفوقهم على مستوى البطولات عربياً وقارياً وخليجياً.