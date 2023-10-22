شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل انطلاقة دوري السوبر لغرب آسيا للسلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

تأجلت انطلاقة النسخة الثانية من بطولة دوري السوبر لغرب آسيا لكرة السلة للأندية الأبطال (وصل) بناء على خطاب الاتحاد الدولي لكرة السلة الذي ذكر أن الظروف الراهنة وعدم استقرار الحالة الأمنية أدى لتأجيل البطولة التي سيشارك فيها نادي شباب الأهلي للمرة الثانية على التوالي ممثلاً للإمارات بوصفه بطل الدوري.

وأوضح الدكتور ماجد سلطان بن سليمان المدير التنفيذي لشباب الأهلي بأن النادي تلقى إخطاراً بالتأجيل لمدة شهر نتيجة للظروف الجارية في المنطقة، دون تحديد موعد ضربة البداية، مؤكداً جاهزية «الفرسان» لخوض البطولة ولكن بطريقة مختلفة عن نسخة الميلاد الأولى بعدما اكتسب الفريق الخبرة اللازمة وتمرس فيها عبر مشاركته الأولى التي وصل فيها إلى «الفاينل 8» كواحد من أفضل 8 فرق في المنطقة.

وعن استعدادات سلة شباب الأهلي لخوض النسخة الثانية، قال ابن سليمان: «مشاركتنا في النسخة الثانية ستكون أفضل من النسخة الأولى السابقة بالتأكيد من حيث المردود الفني حيث عانى الفريق فيها نقصاً في الصفوف للاعبين مؤثرين بداعي الإصابات، والتحضيرات تمت على مايرام والفريق أكمل استعداداته للمشاركة مستفيداً من المسابقات المحلية، حيث يتصدر الدوري برصيد 6 نقاط هى العلامة الكاملة من 3 مبارايات خاضها حتى الآن».

وفي سياق متصل، أجرى اتحاد الإمارات لكرة السلة تعديلاًَ على جدول مسابقة الدوري المحلي، لتقام الجولة الثالثة في يوم واحد بدلاً من اثنين، بعد قرار تأجيل «السوبر»، وتقام منافسات الجولة الرابعة الخميس المقبل وتتضمن 3 مباريات أبرزها قمة الشارقة وشباب الأهلي على صالة الأول، كما يستضيف البطائح الظفرة، ويستقبل الوصل النصر، وتقام جميع المباريات في توقيت واحد وهو السابعة والنصف مساء.