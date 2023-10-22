شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد حسن: الشارقة يجب أن يستفيد من اللعب على أرضه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

يطمح الشارقة إلى تجريد ناساف الأوزبكستاني من صدارة المجموعة الثانية عندما يستضيفه الاثنين في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.

ويملك ناساف 6 نقاط من فوزين على الفيصلي الأردني 1-صفر والسد القطري 3-1، ليتصدر بفارق نقطتين عن الشارقة.

لكن «الملك» بإمكانه اعتلاء الصدارة في حال فوزه، وهو يعول في ذلك على تشكيلة مميزة يقودها البوسني ميراليم بيانيتش والمالي موسى ماريغا والحارس عادل الحوسني.

و قال ماجد حسن لاعب الشارقة في المؤتمر الصحفي: جاهزون وسنواجه الفريق المتصدر،وعلينا مضاعفة الجهود،نحترم المنافس ويجب ان نستفيد من اللعب على أرضنا ووسط جمهورنا وان نحقق أكبر المكاسب من هذه المباراة المهمة ونتمنى ان نحظى بالدعم والمساندة الجماهيرية.