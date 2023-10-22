شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة «الشارقة للمرأة» المدرسية لألعاب القوى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بالتعاون مع مؤسسة التعليم المدرسي، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، واتحاد الإمارات لألعاب القوى، الاثنين البطولة المدرسية لألعاب القوى بنسختها الثانية، وذلك في نادي الشارقة الرياضي فرع الحزانة، بمشاركة فرق المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة الباسمة، وذلك في إطار التكامل المؤسسي، ومزيد من تطوير الشراكة بين المدارس ونادي الشارقة لرياضة المرأة، باعتبار الرياضة المدرسية، الرافد الأساسي للرياضة عموماً، وللرياضات الأولمبية خصوصاً.

ويمثل تنظيم البطولات والمنافسات الرياضية المدرسية المرحلة الأولى من خارطة الطريق العشرية «2022-2032»، والتي اعتمدت فيها المؤسسة مبادرات مدروسة تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة الرياضية.

ويشتمل برنامج النسخة الثانية من البطولة، على إقامة الدور التمهيدي يومي 23 و28 أكتوبر، فيما يقام النهائي في الأول من نوفمبر، بمشاركة فرق الفئة الأولى من 9 إلى 10 سنوات، والفئة الثانية من 11 إلى 12 سنة، والفئة الثالثة من 13 إلى 14 سنة، في سباقات الجري ل60 و200 و400 متر، وفعالية الوثب الطويل، ودفع الجلة ل2 كغم، بإدارة طواقم تحكيم من اتحاد الإمارات لألعاب القوى، ومساعدين من إداريات ومدربات نادي الشارقة الرياضي للمرأة.

وأكدت إليازية السويدي، رئيس شعبة الإعداد والمتابعة الفنية في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن النسخة الثانية من البطولة، تأتي استكمالاً للنسخة الأولى، وفي إطار تنفيذ رؤية المؤسسة الهادفة إلى اكتشاف مواهب واعدة في رياضة ألعاب القوى، واستثمارها بالسعي إلى تسجيلها في فرق النادي.