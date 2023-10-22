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شباب الأهلي يفوز بسباق الحمرية للدراجات

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز فريق شباب الأهلي بالمراكز الثلاثة الأولى لسباق الحمرية للدراجات الهوائية للطريق، الذي أقيم الأحد بمشاركة 40 دراجاً من 7 أندية، لمسافة 90 كم، ضمن الدوري المحلي، بتنظيم من اتحاد الإمارات للدراجات.

وسيطر دراجو شباب الأهلي على مجريات سباق الكبار، وفاز عبد الرحمن البلوشي بالمركز الأول في 2:05:45 ساعة بمعدل سرعة 43.03 كم، وحل وليد النقبي في المركز الثاني وبول جريجا ثالثاً.

وفي سباق تحت 23 سنة، فاز دراج نادي أبو ظبي أسامة صباهي بالمركز الأول بزمن 2:13:23 ساعة، تلاه دراج شباب الأهلي سيف الأميري، وزايد العبيدلي من نادي أبوظبي.

وتوج الفائزين المهندس منصور بو عصيبة، رئيس اتحاد الدراجات، وخليفة بن عمير نائب رئيس مجلس الإدارة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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