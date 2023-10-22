ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة برشلونة واتليتك بلباو بث مباشر
مشاهدة مباراة برشلونة واتليتك بلباو بث مباشر يلا شوت في الدوري الإسباني اليوم،Barcelona vs Athletic Bilbao match يواجه فريق برشلونة نظيره أتلتيك بلباو في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، غدًا الأحد وسيحاول الفريق الكتالوني تحقيق الفوز من أجل مواصلة المنافسة على اللقب.
مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية بث مباشر يلا شوت في الدوري الإسباني اليوم
الفرصة سانحة أمام كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز لتذييل الفارق مع المتصدر ريال مدريد لنقطة واحدة حال الفوز على النادي الباسكي، بعد تعادل الميرينغي مع إشبيلية 1-1.
ويدرك برشلونة صعوبة المهمة المنتظرة بالنظر إلى البداية الجيدة لكتيبة المدرب إرنستو فالفيردي بعد أن حققت 17 نقطة تحتل بها المركز السادس.
رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة الاسباني واتليتك بلباو | من هنــــا
رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة الاسباني واتليتك بلباو | من هنــــا
يحتل برشلونة المركز الرابع في الترتيب حاليًا برصيد 21 نقطة، ويتبعه جيرونا في المركز الثالث برصيد 22 نقطة.
فيما يتصدر ريال مدريد الترتيب بـ 25 نقطة بعد تعادله في الجولة السابقة مع إشبيلية. ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني بـ 22 نقطة بعد فوزه بثلاثية نظيفة على سيلتا فيجو.
ملعب مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني
تقام مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو بلباو في الدوري الإسباني
تذاع مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني عبر قنوات: -
beIN Sports HD 1
Setanta Sports 2 Eurasia HD
ITV 4
TV2 Sport Premium 1 HD
Premier Sports 1 HD
beIN Sports 2 FR
Canal + Sport Polska
Digi Sport 3 HD Romania
Ziggo Sport Select HD
Arena Sport 1 HD SLV
LaLiga TV Bar
Nova Sports 4 HD
Eleven Sports 2 Belgium
Sportkanalen
Eleven Sports 1 HD portugal
DAZN 1 Bar Deutsch HD
Max Sport 4 HD
Arena Sport 6 HD Croatia
Spiler 2 TV
SuperSport LaLiga HD
Arena Sport 3 HD Premium Serbia
DAZN LaLiga