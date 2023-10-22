جارود بوين يعادل إنجاز محمد صلاح وهنري في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن النجم الإنجليزي جارود بوين لاعب فريق نادي وست هام يونايتد من معادلة إنجاز المصري محمد صلاح، والذي سجله بأسمه في الدوري الإنجليزي مع ليفربول.

جارود بوين يعادل إنجاز محمد صلاح

أصبح جارود بوين ثلاثة لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في المباريات الخمس الأولى خارج أرض فريقه من عمر منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي حدث بعد كل من تييري هنري في موسم 2001-2 والذي عادله محمد صلاح في موسم 2021-22، لينجح بوين اليوم من تكراره.

أهداف جارود بوين في الدوري الإنجليزي

تمكن النجم جارود بوين نجم وست هام يونايتد من تسجيل 6 أهداف في الدوري الإنجليزي بعد مرور 9 جولات من عمر المسابقة، 5 منها كانت في المباريات التي خاضها الفريق خارج ملعبه، وهدف وحيد على ملعب لندن الأولمبي الذي يلعب عليه الهامرز مبارياته.

وجاءت أهداف جارود بوين الـ 6 في الموسم الحالي كالتالي:-

هدف في تعادل وست هام يونايتد مع بورنموث 1-1 في الجولة الأولى.

هدف في فوز وست هام يونايتد على برايتون 3-1 في الجولة الثالثة.

هدف في خسارة وست هام يونايتد من نادي لوتون 2-1 في الجولة الرابعة.

هدف في خسارة وست هام يونايتد من ليفربول 3-1 في الجولة السادسة.

هدف في خسارة وست هام يونايتد من أستون فيلا 3-1 في الجولة التاسعة.

بجانب هدف وحيد سجله جارود بوين على ملعب وست هام يونايتد والذي كان في شباك فريق شيفيلد يونايتد في الجولة السابعة من مسابقة الدوري هذا الموسم.