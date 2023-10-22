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بيراميدز وفيوتشر تعادل سلبي في الشوط الأول والبدلاء كلمة السر

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ياسر رشاد - القاهرة -  انتهت مواجهة الشوط الأول من مباراة بيراميدز أمام نظيره فيوتشر بالتعادل السلبي بدون أهداف، في لقاء يجمع الطرفين على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

 بيراميدز وفيوتشر تعادل سلبي في الشوط الأول:

 شهد الشوط الأول سيطرة من جانب الضيوف على أصحاب الأرض وكان الأقرب لتسجيل الهدف الأول في اللقاء، ويمتلك بيراميدز وفيوتشر مجموعة جيدة من اللاعبين على مقاعد البدلاء يمكنهم تغير النتيجة في الشوط الثاني.

 بدلاء بيراميدز وفيوتشر اللقاء:

 يمتلك نادي بيراميدز على مقاعد البدلاء أمام نادي فيوتشر كل من شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - سيف جعفر - محمد حمدي - يوسف أسامة نبيه - محمود أوكا - دودو الجباس - فخري لاكاي.

 على الجانب الآخر يمتلك فيوتشر على مقاعد البدلاء أمام بيراميدز كل من محمود حمدي، محمد ربيعة، محمد نصير، علي زعزع، محمود شعبان، عمر السعيد، محمد صادق، كيجالي درامي، حساني إيموراني.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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