نونو سانتو يضم جوتا لقائمة الاتحاد أمام القوة الجوية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أنه سيعطي البرتغالي جوتا فرصة المشاركة أمام نادي القوة الجوية العراقي، التي تجمع الفريقين على ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

نونو سانتو يضم جوتا لقائمة مباراة الاتحاد والقوة الجوية

من المقرر ان يلعب نادي الاتحاد أمام نظيره القوة الجوية العراقي يوم الإثنين المقبل، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة.

قال سانتو في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الاتحاد والقوة الجوية، اليوم الأحد، أن النمور سيواجهون منافس قوي وأنه واللاعبين يعرفون أهمية المباراة على ملعب الفريق جدة.

أشار مدرب الاتحاد أن مواجهة الاتحاد ضد القوة الجوية العراقي ستشهد مشاركة النجم البرتغالي جوتا في اللقاء، أو في جزء منه، حتى لا يفقد حساسية المشاركة في المباريات.

يحتاج نونو سانتو أن يضم 5 لاعبين لقائمة الاتحاد للمواجهة المقبلة في دوري أبطال آسيا، ويعتبر جوتا ضمن القائمة التي قد تضم كل من كريم بنزيما وفيليبي لويس ورومارينيو وكانتي.

سيقرر نونو سانتو استبعاد كل من جروهي والاعتماد على المعيوف، وخروج فابينيو بسبب الإصابة وحمدالله وكورنادو لأسباب فنية.