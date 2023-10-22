الرياض يباغت الاتفاق بانتصار مفاجئ في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق نادي الرياض الانتصار بهدف دون مقابل على نظيره الاتفاق، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد فيصل بن فهد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

الرياض يباغت الاتفاق بانتصار مفاجئ:

سجل هدف نادي الرياض الوحيد في اللقاء اللاعب خالد الشويع في الدقيقة 18 من عمر اللقاء، ليؤكد على الانتصار الثالث لفريقه في الموسم الحالي، ويقفز مركزين في جدول الترتيب هذا الموسم.

تلقى نادي الاتفاق بقيادة ستيفين جيرارد الهزيمة الثالثة في الدوري هذا الموسم، ليتعثر للمرة الثانية على التوالي بعد التعادل في الجولة الماضية، ليتساءل الجمهور عن أسباب التعثر الثاني على التوالي والخامس هذا الموسم.

بتلك النتيجة رفع نادي الرياض رصيده إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر من الترتيب، بينما توقف رصيد نادي الاتفاق عند 17 نقطة في المركز السابع من الترتيب.

مواجهة الاتفاق المقبلة ستكون أمام فريق الوحدة والمقرر لها يوم السبت الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري، بينما ستكون مواجهة الرياض المقبلة أمام فريق الطائي يوم الجمعة السابع والعشرين.