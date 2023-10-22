شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن سامح يحصد الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم للسباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح عبد الرحمن سامح، لاعب المنتخب الوطني للسباحة، في الفوز بالميدالية الفضية في سباق 50 متر فراشة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم المقامة حاليًا بمدينة بودابست بالمجر.

وتمكن عبد الرحمن الحصول على الميدالية الفضية بعد أن أنهي السباق في زمن قدره 23,13 ثانية، بفارق 0,02 جزء من الثانية، عن الأمريكي صاحب المركز الأول والذي حصل على الميدالية الذهبية محققا زمن قدره 23,11 ثانية.

ونجح عبد الرحمن من الوصول للدور النهائي بعد أن آنهي التصفية الثامنة زمن قدره 23.53 ثانية ليحتل المركز الرابع بشكل عام ويتأهل للدور النهائي.

وكان عبد الرحمن سامح قد حقق إنجازات تاريخيًا بعدما توج بذهبية سباق 50 متر فراشة ببطولة كأس العالم التي أقيمت مؤخرا فياليونان.