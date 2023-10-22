شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتعادل سلبياً مع فاركو فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الإسماعيلي مع فاركو في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما بالجولة الرابعة من بطولة دوري نايل المصري للموسم الجاري 2023 - 2024.
وجاء تشكيل فاركو الأساسي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا
خط الدفاع: عبد الله بكري، أحمد عوض، جيفرسون إنكادا، عزمي غوما
خط الوسط:كينجسلي سوكاري، محمد فخري، وليد علي، أحمد البحراوي
خط الهجوم: سيف تيري، عمرو جمال
فيما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد فوزي
خط الدفاع: محمد هاشم، إياد العسقلاني، محمد نصر، حمدي النقاز.
خط الوسط: محمد مخلوف، عمر الساعي، محمد عبدالسميع
خط الهجوم: مروان حمدي، عبدالرحمن مجدي، ياو أنور.
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