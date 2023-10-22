شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتعادل سلبياً مع فاركو فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الإسماعيلي مع فاركو في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما بالجولة الرابعة من بطولة دوري نايل المصري للموسم الجاري 2023 - 2024.

وجاء تشكيل فاركو الأساسي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

خط الدفاع: عبد الله بكري، أحمد عوض، جيفرسون إنكادا، عزمي غوما

خط الوسط:كينجسلي سوكاري، محمد فخري، وليد علي، أحمد البحراوي

خط الهجوم: سيف تيري، عمرو جمال

فيما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: محمد هاشم، إياد العسقلاني، محمد نصر، حمدي النقاز.

خط الوسط: محمد مخلوف، عمر الساعي، محمد عبدالسميع

خط الهجوم: مروان حمدي، عبدالرحمن مجدي، ياو أنور.