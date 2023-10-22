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الإسماعيلي يتعادل سلبياً مع فاركو فى الشوط الأول

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القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الإسماعيلي مع فاركو في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما بالجولة الرابعة من بطولة دوري نايل المصري للموسم الجاري 2023 - 2024.

 

وجاء تشكيل فاركو الأساسي كالتالي: 

 

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

 

خط الدفاع: عبد الله بكري، أحمد عوض، جيفرسون إنكادا، عزمي غوما

 

خط الوسط:كينجسلي سوكاري، محمد فخري، وليد علي، أحمد البحراوي

 

خط الهجوم: سيف تيري، عمرو جمال

 

فيما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي: 

 

حراسة المرمى: محمد فوزي

 

خط الدفاع: محمد هاشم، إياد العسقلاني، محمد نصر، حمدي النقاز.

 

خط الوسط: محمد مخلوف، عمر الساعي، محمد عبدالسميع

 

خط الهجوم: مروان حمدي، عبدالرحمن مجدي، ياو أنور.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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