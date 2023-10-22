شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول من مباراة مودرن فيوتشر وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة مودرن فيوتشر وبيراميدز بالتعادل السلبى، فى اللقاء الذى يجمعهما حاليًا باستاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

وجاءت أحداث الشوط الأول سريعة ومسط محاولات كلا الفريقين لتسجيل هدف التقدم، وإن كان بيراميدز هو المستحوذ الأكثر على مجريات المباراة ويتحكم فى اللقاء بشكل جيد.

ويضم تشكيل مودرن فيوتشر كلاً من: حراسة المرمى: محمود جنش، دفاع: عمر كمال ، خالد رضا، محمد عبد السلام ، باسم علي، وسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو ، ناصر ماهر ، محمد فاروق ، عبد الكبير الوادي، هجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي ، محمد ربيعة ، محمد نصير ، علي زعزع ، محمود شعبان ، عمر السعيد ، محمد صادق ، كيجالي درامي ، اموراني حساني.

فيما يضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي، خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - مهند لاشين، خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء بيراميدز: شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - سيف جعفر - محمد حمدي - يوسف أسامة نبيه - محمود أوكا - دودو الجباس - فخري لاكاي.