شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ينهي أزمة لاعبين مصريين مع الاتحادين الدولي والمصري لكرة السرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة أنهت كافة المشكلات المتعلقة باللاعبين المصريين مع الاتحاد الدولي لكرة السرعة برئاسة المصري المهندس محمد لطفي، والاتحاد المصري لكرة السرعة برئاسة النائب أحمد الخطيب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، حرص الدولة المصرية بالتعاون والتنسيق مع كافة الاتحادات الرياضية علي احترام كافة المواثيق والأعراف الدولية في مختلف الألعاب، مشيرًا إلى الوقوف دائماً خلف الأبطال الرياضيين في كافة الأوقات، وتلبية احتياجاتهم الفنية والمالية وتهيئة المناخ المناسب لهؤلاء الأبطال للوصول إلى منصات التتويج العالمية، وتحقيق أفضل النتائج، مع الإلتزام بالظوابط واللوائح الدولية المنظمة.

وتوجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة السرعة بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة علي تدخله وحرصه علي مبادرات للصلح وحل كافة المشاكل مع الإتحاد المصري برئاسة النائب أحمد الخطيب الذي أبدى ترحيبه بكافه الحلول التي تكون في مصلحه اللاعبين في المقام الأول، طبقاً لمسودة الاتفاق التي تم التوافق عليها بشكل مبدئي بين الطرفين.

وجاءت بنود المبادرة نتائجها كالتالي:-

(1) تم الاتفاق على الإلتفاف والتكاتف بين الإتحاد الدولى لكرة السرعة والإتحاد المصرى لكرة السرعة لدفع اللعبة المصرية الأصيلة للإنتشار في جميع دول العالم ووصول الأبطال المصريين أبناء الإتحاد المصرى لمنصات التتويج.

(2) تذليل كافة العقبات أمام مشاركة الفريق المصرى في بطولة العالم لكرة السرعة بأكبر عدد ممكن من اللاعبين واللاعبات وإتاحه الفرصه لأكبر عدد من اللاعبين المصريين للفوز والمنافسه والحصول على الميداليات الذهبيه في بطولات العالم والدولية لكرة السرعة.

(3) اتفق الجميع على بدء صفحه جديدة من التعاون لإعلاء شأن لعبة كرة السرعة المصرية المنشأ وتقديم مصلحة أبنائنا من اللاعبين واللاعبات وتسهيل مشاركه اللاعبين واللاعبات المصريين في البطولات التي ينظمها الإتحاد الدولى للاندية والأفراد في المستقبل وذلك طبقاً للوائح الداخليه للاتحاد المصرى لكرة السرعة.