شكرا لقرائتكم خبر عن هاني عبد الباقي مديرا فنيا مؤقتا للداخلية بعد رحيل ميمي عبد الرازق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادي الداخلية برئاسة اللواء عثمان الدسوقي، تعيين هانى عبد الباقى المدرب العام للفريق مديرًا فنيًا بشكل مؤقت، وذلك بعد رحيل ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للفريق.

وجاء تشكيل الجهاز الفني للداخلية كالتالي:

عثمان الدسوقي .. المشرف العام علي الفريق

هاني عبد الباقي.. قائم بأعمال المدير الفني للفريق

محمد زيكا.. مدرب عام

خالد الزيني.. مدرب حراس

محمود اسعد.. مخطط احمال

محمود شكري.. مدير إداري