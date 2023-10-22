شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف خطاب يحرز فضية دورة الألعاب العالمية القتالية فى الكونغ فو وشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أشرف خطاب لاعب المنتخب الوطني في الكونغ فو، في الفوز بالميدالية الفضية لدورة الألعاب العالمية القتالية الرياض 2023 فى منافسات الكونغ فو وشو ليرتفع عدد ميداليات مصر إلى 2 ذهب وواحدة فضية.

ويشارك في النسخة الحالية من دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من نخبة الرياضيين في أكثر من 120 دولة من جميع أنحاء العالم، وهي النسخة الأكبر لعدد المشاركين في تاريخ الدورة التي تحظى باهتمام كبير من مجتمع الرياضات القتالية.

ويتنافس اللاعبون واللاعبات في 16 لعبة قتالية هي: الأيكيدو، والملاكمة، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكندو، ومصارعة الذراع، والملاكمة والركل (الكيك بوكسنج)، والملاكمة التايلاندية، والسامبو، والسافات، والسومو، والتايكوندو، والمصارعة، والووشو، والمبارزة.