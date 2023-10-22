شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة وجهاز تنمية المشروعات يعقدان ندوات لريادة الأعمال فى 8 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة) ندوات تعريفية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في 8 محافظات بواقع عدد 60 مستفيدا في كل ندوة بكل محافظة للمرحلة العمرية من (21-45) عاما.

وتم تنفيذ النوات في مركز شباب كفر مناقر بمحافظة القليوبية، ومركز شباب أرض اللواء بمحافظة الجيزة، ومركز شباب الزهور بمحافظة بورسعيد، ومركز شباب ناصر بمحافظة الشرقية، وداخل ديوان عام محافظة المنوفية، ومركز شباب الحوار بمحافظة الدقهلية، ومركز شباب ستاد دمياط بمحافظة دمياط، وداخل ديوان عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية.

وتضمنت الندوات التعرف على طرق تقديم الخدمات وكيفية الحصول عليها، والدور الذي يقدمه جهاز تنمية المشروعات للشباب، والشروط الواجب توافرها لدي الشباب للحصول على الخدمات، والمرحله السنية المطلوبة للاستفادة من الخدمات المقدمه من الجهاز.

ومن جانبها، أكدت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يولي اهتماما كبيرا بريادة الأعمال، وهو ما تم تنفيذه من خلال عقد العديد من الندوات التعريفية لريادة الأعمال ليتمكن الشباب من التعرف على الخدمات غير المالية، وكيفية تحويل الشباب إلى شباب مستثمر ومنتج وقادرة على بناء الأفكار ليصبحوا رجال أعمال وأصحاب مشروعات، علاوة على التعرف على الخدمات المقدمة للشباب من جهاز تنمية المشروعات، وتوفير خدمات التسويق الإلكتروني، فضلاً عن تقديم التدريبات الحرفية للشباب والفتيات حتي يتيح لهم فرصة للعمل وعمل دخل ثابت للحد من مشكلة البطالة.