شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد ومكان مؤتمر كولر والشناوى قبل مباراة الإياب أمام سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد النادي الأهلي موعد المؤتمر الصحفي للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، للحديث عن مباراة سيمبا التزاني ببطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم والذي يقام قبل المباراة بـ24 ساعة.

ويعقد كولر ومحمد الشناوي قائد الفريق مؤتمراً صحفياً في الواحدة من ظهر غد، الإثنين، بقاعة المؤتمرات باستاد القاهرة للحديث عن مباراة سيمبا، وفقاً للوائح الشركة المنظمة للبطولة التي تقام للمرة الأولى هذا العام.

فيما يُقام المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب سيمبا وقائد الفريق التنزاني في الثانية عشر ظهر غد أي قبل مؤتمر كولر بـ 60 دقيقة.

وتعادل الأهلي مع سيمبا 2-2 أول أمس، الجمعة، في مباراة الذهاب التي أقيمت في تنزانيا.