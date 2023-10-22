شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيريا تقترب من احتضان مواجهة سيراليون ومصر فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت ليبيريا من احتضان مباراة منتخب مصر ونظيره سيراليون في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم عن قارة أفريقيا، والمقرر لها شهر نوفمبر المقبل.

وكان من المقرر أن يخوض منتخب سيراليون الجولة الثانية من التصفيات أمام مصر على أرضه، لكن الكاف لم يعتمد ملعبًا في سيراليون لاستضافة اللقاء، ما يعنى اختيار المنافس لملعب آخر لمواجهة مصر عليه.

وفاضل الاتحاد السيراليوني بين عدة دول لإقامة اللقاء بعيدا عن مصر وتعتبر ليبيريا هى أقرب الدول المرشحة لاحتضان اللقاء، لاختيارها من قبل الاتحاد السيراليوني.

وبدأت في وقت سابق تحركات المنتخب الوطني لاستضافة سيراليون بالقاهرة بدلا من مواجهتها في بلد أفريقي آخر، مع اقتراب انطلاق التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، والتي يستهلها الفراعنة بمواجهة جيبوتي في مصر وسيراليون خارج الأرض وفقا لترتيب مواجهات المنتخب.

وأوقعت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، منتخب مصر في المجموعة الأولى مع خمسة منتخبات هي بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي، وزادت مقاعد منتخبات أفريقيا في كأس العالم لأكثر من 9 فرق، وذلك بعد تغيير النظام لتقام بطولة كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة، بدلا من 32 منتخبا.