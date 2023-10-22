شكرا لقرائتكم خبر عن جيرونا يتساوى مع ريال مدريد في صدارة«الليغا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تابع جيرونا انطلاقته الرائعة هذا الموسم عندما قلب تخلفه بهدفين أمام ضيفه ألميريا صاحب المركز الأخير ليخرج فائزاً 5-2، الأحد في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع جيرونا مفاجأة الموسم حتى الآن، رصيده الى 25 نقطة ليتساوى مع ريال مدريد الذي يتفوق عليه بفارق الأهداف، علما أن الأخير كان اكتفى بالتعادل مع إشبيلية 1-1 السبت.

دخل جيرونا المباراة على ملعبه «مونتيلفي ستادسيوم» مرشحاً لاحراز نقاطها الثلاث لكن ألميريا الباحث عن فوزه الأول هذا الموسم، فاجأه عبر هدفي البرازيلي ليو باتيستاو (2 و24) وسط فرحة مدربه الجديد غايزكا غاريتانو.

لكن جيرونا قلب الطاولة تدريجياً على ضيفه، عندما ردّ بداية بواسطة إيفان مارتن (37) بعد ان الغى له الحكم هدفاً بداعي التسلل قبل دقائق. ثم سجل الاوكراني أرتيم دوفبيك هدفين سريعين في الدقيقتين 39 و43 ليدخل أصحاب الأرض غرفة تبديل الملابس متقدمين 3-2.

وأضاف البرازيلي سافينيو الهدف الرابع (71)، والاحتياطي الاوروغوياني كريستيان ستواني الخامس (85).

والفوز هو الثامن لجيرونا في 10 مباريات مقابل تعادل وخسارة.