شكرا لقرائتكم خبر يد الأخضر يكسب الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق المنتخب السعودي لكرة اليد فوزا صعبا على نظيره الإماراتي (22/21)، مساء أمس، ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب السعودي (11-8).

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، الذي شهد تفوق المنتخب الإماراتي نسبيا، إلا أن السعودية نجحت في حسم اللقاء لصالحها بفارق هدف واحد.

ورفع المنتخب السعودي رصيده بهذا الفوز إلى 6 نقاط، جمعها من الفوز على الهند والصين والإمارات، بينما خسر أمام كوريا الجنوبية.

في المقابل، تجمد رصيد المنتخب الإماراتي عند نقطتين، حصدهما من الفوز على الصين.

وشهدت المباراة متابعة جماهيرية كبيرة من عشاق اللعبة.