يد الأخضر يكسب الإمارات

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وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب السعودي (11-8).
وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، الذي شهد تفوق المنتخب الإماراتي نسبيا، إلا أن السعودية نجحت في حسم اللقاء لصالحها بفارق هدف واحد.
ورفع المنتخب السعودي رصيده بهذا الفوز إلى 6 نقاط، جمعها من الفوز على الهند والصين والإمارات، بينما خسر أمام كوريا الجنوبية.
في المقابل، تجمد رصيد المنتخب الإماراتي عند نقطتين، حصدهما من الفوز على الصين.
وشهدت المباراة متابعة جماهيرية كبيرة من عشاق اللعبة.
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