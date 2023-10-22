القوة الجوية يهدد بضرب الاتحاد في معقله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتطلع فريق الاتحاد مساء اليوم إلى العودة للانتصارات وتعزيز حظوظه الآسيوية حين يستضيف فريق القوة الجوية متصدر المجموعة الثالثة بـ4 نقاط بفارق مباراة عن فريقي سابهان الإيراني والاتحاد، بعد تعليق مواجهة أصفهان التي لم تحسم لجنة الانضباط الآسيوية أمرها حتى الآن، وذلك في ثالث مباريات المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا 2023، في اللقاء الذي سيحتضنه استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة)، عند الـ7 مساء.

ويسعى البرتغالي نونو سانتو، إلى تحسين صورة فريقه المهزوزة عقب التعادل محليا خارج الأرض أمام التعاون بهدف لمثله، في عاشر مواجهات دوري روشن السعودي للمحترفين، وفك حصون دفاعات القوة الجوية العراقي، خلال تفعيل أطراف الفريق بالزج بابن جلدته جواو فيليبي»جوتا»، ضمن الخماسي الذي سيبدأ به لقاء الليلة، بجانب البرازيلي كورنادو، والفرنسي نغولو كانتي، مع بقاء كريم بنزيما مهاجما وحيدا في خط المقدمة، إضافة إلى المدافع الإيطالي لويس فيلبي، الذي سيقود دفة دفاع الفريق بجانب عمر هوساوي، في ظل عدم جاهزية حسن مادش للإصابة. فيما سيستبعد البرازيلي الآخر محور الفريق فابينهو لعدم الجاهزية.

ويتطلع الاتحاد صاحب الأرض والجمهور لمصالحة جماهيره، عقب الخسارة أمام الجار والند التقليدي فريق الأهلي في آخر مباراة خاضها الفريق على أرضه بجدة، بهدف دون مقابل، وتحقيق الانتصار الثاني له آسيويا عقب فوزه في أولى المواجهات أمام اجمك اف سي الأوزبكي بثلاثية نظيفة في افتتاح مشواره الآسيوي الذي غاب عنه لسنوات، رغم سجله الذهبي في هذه البطولة بحصوله على بطولتي 2004-2005 تواليا.

قبل المواجهة