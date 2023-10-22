الهلال ينازل مومباي في الدرة وعينه على الأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينازل فريق الهلال الكروي لأول مرة في تاريخه مومباي سيتي الهندي في لقاء جولة الذهاب لدوري أبطال آسيا للأندية على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض عند الساعة الـ 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة وهو متربع عرش مجموعته الثانية بـ 4 نقاط وبفارق الأهداف عن وصيفه نافباخور الأوزبكي الذي تعادل معه بهدف لمثله في أول لقاءات المجموعة ثم إضافة نقاط الفوز له بعد أن كسب فريق ناساجي الإيراني بثلاثية.

ويتطلع الهلال صاحب الريادة الآسيوية وسيدها الأول ببطولاته الأربع إلى أن ينفرد بالصدارة أمام الفريق الهندي صحاب التجربة الكروية الحديثة والذي يحمل وثيقة ميلاد (2014 ) بعكس مضيفه الهلال الذي تأسس في (1954)، ويعيش الفريق حالة نقص أهم عناصره الأجنبية بتعرض قائد المنتخب البرازيلي نيمار داسيلفا لإصابة الرباط الثلاثاء الماضي في مواجهة منتخب بلاده في لقاء الأورغواي ضمن تصفيات أمريكا اللاتينية للوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويمضي الهلال بصورة فنية منتظمة بقيادة العجوز البرتغالي جورجي جيسوس فقد وضع الفريق في الصدارة المحلية لمنافسات دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة العاشرة التي اختتمت أمس برصيد 23 نقطة، في تأكيد على أفضليته كما هو حاله في دوري أبطال آسيا في نسختها الحالية.

الفوارق الفنية تصب لمصلحة الهلال وصيف بطل العالم في النسخة الأخيرة، كما أنه صاحب الرصيد البطولي المحلي الأوفر بين أقرانه في الأندية السعودية برصيد 66 عاما والتي تتوافق مع عمره التأسيسي، ورغم هذا الفارق بينه وبين فريق مومباي سيتي الهندي المدعوم بجماهير الجالية الهندية ومتذيل المجموعة الآسيوية دون نقاط، فإنه لا يعاني الاستسلام للمباراة وتسليم ورقة الانتصار مبكرا فقد يخلف الفريق الهندي الذي يضم بين صفوفه المدافع الإسباني خوسيه لويس والمهاجم الإنجليزي غريغ ستيوارت مفاجأة تدوي بها القارة الصفراء، وتاريخية لن تنسها الكرة الآسيوية.

كما أن الهلال يحاول الخروج بأقل الأتعاب وحسم نتيجة المباراة مبكرا لأجل التحضير للقاء الأهلي الهام في كلاسيكو الكرة السعودية الجمعة المقبلة في دوري روشن في جولته الـ 11.

ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة الغرب صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الخمس.

قبل مواجهة الهلال ومومباي: