شكرا لقرائتكم خبر الهلال ينازل مومباي في الدرة وعينه على الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتطلع الهلال صاحب الريادة الآسيوية وسيدها الأول ببطولاته الأربع إلى أن ينفرد بالصدارة أمام الفريق الهندي صحاب التجربة الكروية الحديثة والذي يحمل وثيقة ميلاد (2014 ) بعكس مضيفه الهلال الذي تأسس في (1954)، ويعيش الفريق حالة نقص أهم عناصره الأجنبية بتعرض قائد المنتخب البرازيلي نيمار داسيلفا لإصابة الرباط الثلاثاء الماضي في مواجهة منتخب بلاده في لقاء الأورغواي ضمن تصفيات أمريكا اللاتينية للوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026.
ويمضي الهلال بصورة فنية منتظمة بقيادة العجوز البرتغالي جورجي جيسوس فقد وضع الفريق في الصدارة المحلية لمنافسات دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة العاشرة التي اختتمت أمس برصيد 23 نقطة، في تأكيد على أفضليته كما هو حاله في دوري أبطال آسيا في نسختها الحالية.
الفوارق الفنية تصب لمصلحة الهلال وصيف بطل العالم في النسخة الأخيرة، كما أنه صاحب الرصيد البطولي المحلي الأوفر بين أقرانه في الأندية السعودية برصيد 66 عاما والتي تتوافق مع عمره التأسيسي، ورغم هذا الفارق بينه وبين فريق مومباي سيتي الهندي المدعوم بجماهير الجالية الهندية ومتذيل المجموعة الآسيوية دون نقاط، فإنه لا يعاني الاستسلام للمباراة وتسليم ورقة الانتصار مبكرا فقد يخلف الفريق الهندي الذي يضم بين صفوفه المدافع الإسباني خوسيه لويس والمهاجم الإنجليزي غريغ ستيوارت مفاجأة تدوي بها القارة الصفراء، وتاريخية لن تنسها الكرة الآسيوية.
كما أن الهلال يحاول الخروج بأقل الأتعاب وحسم نتيجة المباراة مبكرا لأجل التحضير للقاء الأهلي الهام في كلاسيكو الكرة السعودية الجمعة المقبلة في دوري روشن في جولته الـ 11.
ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة الغرب صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الخمس.
قبل مواجهة الهلال ومومباي:
- سيفتقد الهلال قائده سلمان الفرج ومدافعه حسان تمبكتي بعد تعرضهما للإصابة مع المنتخب السعودي في معسكره أيام الفيفا.
- يفتقد الهلال القائد البرازيلي نيمار ديسلفا بعد تعرضه للإصابة في رباط ركبته اليسرى في مواجهة منتخب بلاده أمام الأورغواي.
- سبق لفريق مومباي سيتي الهندي مواجهة فريق الشباب السعودي بالرياض في نسخة 2022، في مجموعته الثانية التي ضمت بجانبه فريق الشباب والجزيرة الإماراتي والقوة الجوية العراقي.
- سبق لمهاجم فرنسا الدولي يكولا أنيلكا اللعب في الفريق في 2014.
- يعد فريق مومباي سيتي أضعف فرق المجموعة الرابعة.
- يتذيل مومباي سيتي ترتيب هذه المجموعة من دون رصيد، بعدما تلقى خسارتين متتاليتين، الأولى أمام نساجي (0-2)، والثانية على يد نافباخور (0-3).
- لاعبو مومباي سيتي الهندي احتفلوا بوقوع فريقهم في مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا في أغسطس الماضي فماذا هم فاعلون اليوم؟
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال ينازل مومباي في الدرة وعينه على الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.